Сахалинцев осудили на длительные сроки за разбой с угрозой выбросить из окна
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Охинский городской суд вынес приговор по уголовному делу о разбойном нападении и незаконном проникновении в жилище. На скамье подсудимых оказались двое местных жителей.
Как установило следствие, преступление было совершено в августе 2025 года в селе Тунгор. Мужчины, действуя по предварительному сговору, пришли к квартире знакомого, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома.
Применив насилие, они проникли внутрь и потребовали у хозяина жилья один миллион рублей. Чтобы сломить волю потерпевшего, злоумышленники угрожали выбросить его из окна.
Опасаясь за свою жизнь, мужчина согласился перевести требуемую сумму, однако технические ограничения банковского счета позволили перевести одному из нападавших только пятьдесят тысяч рублей.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, в ходе судебного заседания подсудимые не признали свою вину. Однако государственный обвинитель представил достаточную доказательную базу, которая полностью подтвердила их причастность к инкриминируемым деяниям. Действия охинцев квалифицированы по ч. 2 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище) и ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия в целях хищения имущества в крупном размере).
Суд, согласившись с позицией прокуратуры, назначил наказание по совокупности преступлений. Один из фигурантов проведет в исправительной колонии строгого режима 10 лет и 6 месяцев. Его сообщник приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
В прокуратуре добавили, что приговор суда на данный момент еще не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в установленном законом порядке.
