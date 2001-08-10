В Южно-Сахалинске сотрудники полиции установили подозреваемую в угоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники управления уголовного розыска областного УМВД раскрыли дело об угоне транспортного средства, совершенном на почве личных неприязненных отношений.

Так, в дежурную часть полиции обратился 24-летний иностранный гражданин, законно находящийся на территории Российской Федерации. Заявитель сообщил, что 15 февраля в дневное время от домовой территории похищен автомобиль, находившийся в его временном пользовании. Заявитель взял машину у знакомого, чтобы перевезти вещи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Ею оказалась ранее неоднократно судимая 41-летняя местная жительница, с которой потерпевший состоял в личных отношениях.

В ходе словесной перепалки заявитель сообщил фигурантке сведения о своем семейном положении, что вызвало у последней резкую негативную реакцию. Воспользовавшись тем, пока молодой человек заносил из автомобиля в квартиру вещи, а двигатель автомобиля при этом был заведен, женщина совершила неправомерное завладение транспортным средством путем свободного доступа. Подозреваемая доехала до места своего проживания, оставила автомобиль неподалеку от дома и, забрав ключи, скрылась.

Сотрудниками полиции транспортное средство было обнаружено и возвращено законному владельцу.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.