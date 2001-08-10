На Сахалине скрывавшегося от суда любителя пьяной езды поместили в СИЗО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске оперативники задержали 50-летнего местного жителя, который длительное время скрывался от суда по обвинению в повторной езде в нетрезвом виде. Мужчина был объявлен в розыск после того, как перестал являться на заседания.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, задержанный имеет богатую криминальную историю, связанную с нарушениями правил дорожного движения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения. После отбытия наказания по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации суд установил за ним административный надзор, предписывающий находиться дома в ночное время.
Несмотря на это, мужчина вновь нарушил закон и попался сотрудникам Госавтоинспекции за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту следственным подразделением было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом виде для лиц, уже имеющих судимость за аналогичное преступление.
Материалы дела направили в суд, однако обвиняемый перестал посещать заседания, в связи с чем был объявлен в розыск. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Благодаря слаженной работе оперативников и использованию системы «Безопасный город», 3 марта разыскиваемый был обнаружен и задержан в районе дома № 110 по улице Поповича.
В настоящий момент по решению суда фигурант уголовного дела помещен в следственный изолятор № 1 УФСИН России по Сахалинской области. Ему предстоит ответить перед законом не только за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, но и за попытки уклониться от судебного разбирательства.
