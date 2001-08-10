Житель Макарова перевел аферисту 1,5 миллиона за несуществующий самосвал
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Макарова лишился крупной суммы денег при покупке грузового автомобиля через интернет. Мужчина нашёл объявление о продаже самосвала в ноябре прошлого года и связался с автором.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, продавец представился заместителем генерального директора бетонного завода. После обсуждения условий сделки покупатель перевёл на указанные реквизиты 750 тысяч рублей в качестве предоплаты.
Чтобы убедиться в надёжности продавца, 58-летний сахалинец лично отправился в Находку. Там он встретился с мужчиной на территории производственной базы, где стоял автомобиль. Для большей убедительности аферист организовал встречу с механиком, который подробно рассказал о техническом состоянии грузовика.
Довольный осмотром покупатель передал продавцу оставшиеся 800 тысяч рублей. Стороны заключили договор купли-продажи, и продавец пообещал помочь с отправкой самосвала на Сахалин паромом.
Вернувшись домой, заявитель стал ждать технику, но продавец перестал выходить на связь. Обещанный грузовик так и не прибыл на остров.
Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний житель Находки, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Выяснилось, что никакого отношения к бетонному заводу мужчина не имеет. О том, что грузовики подлежат списанию, он узнал через общих знакомых. Механик, участвовавший в показе, ничего не знал о преступных намерениях афериста.
Задержанный признался в содеянном и заявил о готовности возместить ущерб. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.
