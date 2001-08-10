Двое жителей Охи погибли от отравления угарным газом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охинском районе следователи выясняют обстоятельства гибели двух местных жителей. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на следственное управление СК России по Сахалинской области, тела 48-летнего мужчины и 41-летней женщины были обнаружены 19 февраля 2026 года в одной из квартир дома на улице Комсомольской в городе Охе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин трагедии. Расследование продолжается.