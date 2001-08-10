В Макаровском районе в многоквартирном доме произошел пожар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Новом в Макаровском районе 8 февраля произошёл пожар в многоквартирном доме. Очаг располагался в одной из квартир - к моменту прибытия огнеборцев тлели мебель и вещи, пишет astv.ru.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что происшествие случилось на улице Октябрьской в 13:10. Сохранялась угроза распространения огня на соседнюю квартиру.

"В 14:21 пожар ликвидировали на площади 6 квадратных метров. На месте работали 7 специалистов и две единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Люди не пострадали", - отметили в ведомстве.