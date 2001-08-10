Тихоокеанское
информационное агентство
10 Февраля 2026
Сейчас 02:37
77,65|92,01
Сахалинец завоевал золотую медаль первенства России по лёгкой атлетике
09:01, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Макаровском районе в многоквартирном доме произошел пожар

В Макаровском районе в многоквартирном доме произошел пожар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Новом в Макаровском районе 8 февраля произошёл пожар в многоквартирном доме. Очаг располагался в одной из квартир - к моменту прибытия огнеборцев тлели мебель и вещи, пишет astv.ru.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что происшествие случилось на улице Октябрьской в 13:10. Сохранялась угроза распространения огня на соседнюю квартиру.

"В 14:21 пожар ликвидировали на площади 6 квадратных метров. На месте работали 7 специалистов и две единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Люди не пострадали", - отметили в ведомстве.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?