Тихоокеанское
информационное агентство
6 Февраля 2026
Сейчас 17:20
76,55|90,29
В Южно-Сахалинске пропала 15-летняя девочка
14:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец ударил женщину и отобрал телефон

Сахалинец ударил женщину и отобрал телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе 43-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о нападении. Как установили оперативники, подозреваемый в компании знакомого направлялся в магазин и вступил с потерпевшей в разговор. Беседа быстро переросла в словесный конфликт. Когда женщина попыталась уйти, злоумышленник догнал ее, нанес удар, от которого она упала, после чего открыто похитил телефон и скрылся.

Благодаря слаженным действиям сотрудников уголовного розыска, полицейские оперативно задержали фигуранта. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, стоимость изъятого и возвращенного владелице имущества составила 8 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ - грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?