Сахалинец ударил женщину и отобрал телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе 43-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о нападении. Как установили оперативники, подозреваемый в компании знакомого направлялся в магазин и вступил с потерпевшей в разговор. Беседа быстро переросла в словесный конфликт. Когда женщина попыталась уйти, злоумышленник догнал ее, нанес удар, от которого она упала, после чего открыто похитил телефон и скрылся.

Благодаря слаженным действиям сотрудников уголовного розыска, полицейские оперативно задержали фигуранта. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, стоимость изъятого и возвращенного владелице имущества составила 8 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ - грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.