Амурчанка для трудоустройства в полицию купила права в интернете

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье жительницу поселка Архара будут судить за использование липового водительского удостоверения. С "корочкой" женщина устроилась в полицию, пишет ИА "Порт Амур".

Как сообщает прокуратура Амурской области, в августе 2025 года фигурантка, оформляя трудоустройство в полицию и понимая, что она не сдавала экзамены на право вождения, через интернет купила поддельное удостоверение. В итоге женщину приняли на должность стажера участкового уполномоченного полиции.

Осенью из-за проезда на запрещающий знак нарушительница была остановлена сотрудниками ГАИ. Инспекторы обнаружили у "коллеги" поддельные права.

В отношении амурчанки возбудили уголовное дело. Из полиции ее уволили.

Сейчас материалы направлены в суд. Женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы.