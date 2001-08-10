Совместный рейд приставов и автоинспекторов выявил в Южно-Сахалинске злостных неплательщиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошёл совместный рейд сотрудников Госавтоинспекции и судебных приставов, направленный на поиск злостных неплательщиков штрафов. Мероприятие позволило выявить и сразу взыскать крупные суммы задолженностей прямо на месте.

В ходе проверки инспекторы ГИБДД совместно с представителями Федеральной службы судебных приставов остановили двух водителей, за которыми числились значительные неоплаченные штрафы. Суммы задолженностей составили 30 тысяч и 356 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, судебные приставы-исполнители, участвовавшие в рейде, незамедлительно применили свои полномочия. Они взыскали с нарушителей полную сумму долга на месте для погашения административных штрафов, которые ранее вынес Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) регионального управления ГИБДД.