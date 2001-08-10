На Сахалине суд рассмотрит дело водителя самосвала, сбившего во дворе ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении водителя самосвала, который в августе 2025 года во дворе на Амурской улице сбил подростка-велосипедиста. Теперь материалы по обвинению 39-летнего иностранного гражданина, ранее имеющего судимость, направят в суд.

Как установили следователи, вечером 1 августа обвиняемый управлял технически исправным грузовым самосвалом на дворовой территории. Намереваясь совершить поворот, он имел достаточную обзорность, чтобы заметить 14-летнего ребенка, ехавшего вдоль бордюра на велосипеде в попутном направлении. Однако водитель не уступил ему дорогу и совершил наезд правым передним колесом.

В результате происшествия подросток получил телесные повреждения, которые судебно-медицинская экспертиза квалифицировала как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, следственный отдел собрал полную доказательную базу и завершил расследование по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело готово для направления в суд для рассмотрения по существу.