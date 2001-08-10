Спасатели предотвратили возгорание после столкновения двух автомобилей под Анивой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На 17-м километре автодороги Южно-Сахалинск - Корсаков произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого два человека получили травмы. Спасатели оперативно прибыли на место и предотвратили возможное возгорание машин.

Инцидент случился 7 декабря. Участие в нем приняли автомобили Kia Rio и Toyota Lexus, в салонах которых на момент аварии находились три человека. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", диспетчер Анивского пожарно-спасательного отряда получил сообщение о происшествии в 14:20.

Уже в 14:28 на место аварии прибыл личный состав пожарно-спасательной части № 52 из села Троицкое. Специалисты осмотрели место ДТП и отключили аккумуляторные батареи на обоих транспортных средствах, чтобы исключить риск короткого замыкания и последующего возгорания. Медики скорой медицинской помощи на месте оказали необходимую помощь двоим пострадавшим.

После того как спасатели убедились в полном отсутствии угрозы, они вернулись в подразделение. Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательное ведомство задействовало четырех человек и одну единицу техники. В результате происшествия погибших нет.