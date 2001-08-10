Житель Приморья продавал поддельную икру на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Приморского края с непогашенными судимостями получил реальный срок за мошенничество с красной икрой на Сахалине. Холмский городской суд признал его виновным в продаже имитированного продукта под видом натурального, что причинило покупателю значительный материальный ущерб.

Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областную прокуратуру, мужчина вступил в преступный сговор с неустановленными лицами в феврале 2025 года. Целью их схемы стала продажа на сахалинском рынке суррогатной икры лососевых рыб под видом настоящей.

В марте того же года обвиняемый прибыл в Холмск, где и реализовал свой план. Он продал местному жителю семь контейнеров с поддельной икрой, причинив тому ущерб более чем на десять тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и учел как обстоятельства дела, так и криминальное прошлое подсудимого. В итоге мужчину приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный имеет право обжаловать этот вердикт, поскольку приговор пока не вступил в законную силу.