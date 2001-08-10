Пожарные Углегорска потушили баню

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о пожаре по адресу: г. Углегорск, улица Угольная, поступило в диспетчерскую службу Углегорского пожарно-спасательного отряда 4 ноября в 11:44. Через 3 минуты работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия. К этому времени на площади 15 кв. м открытым пламенем горела частная баня.

Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 12:00, а в 12:50 пожар был полностью ликвидирован.

На пожар были привлечены работники пожарно-спасательной части № 18 г. Углегорск. Были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Пресс-служба ОКУ «ПСС Сахалинской области».