Пожарные Углегорска потушили баню
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сообщение о пожаре по адресу: г. Углегорск, улица Угольная, поступило в диспетчерскую службу Углегорского пожарно-спасательного отряда 4 ноября в 11:44. Через 3 минуты работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия. К этому времени на площади 15 кв. м открытым пламенем горела частная баня.
Локализовать очаг горения огнеборцам удалось в 12:00, а в 12:50 пожар был полностью ликвидирован.
На пожар были привлечены работники пожарно-спасательной части № 18 г. Углегорск. Были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.
Пресс-служба ОКУ «ПСС Сахалинской области».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
14:22 31 Октября Сахалинские ветераны СВО получили автомобили от фонда «Защитники Отечества»
11:53 31 Октября В Долинске ликвидировали пожар хозяйственной постройки
15:49 31 Октября На Сахалине и Курилах в 2025 году проведено более 10 тысяч ярмарок
11:26 8 Октября В 2025 году ОСФР по Сахалинской области провело заблаговременную работу в отношении более 4 тысяч будущих пенсионеров
17:36 16 Октября Федеральный проект «Твой Ход» презентуют на Сахалин
09:00 30 Октября Горбач запечатлён у Южно-Курильского маяка
11:21 7 Октября Ввод в эксплуатацию новой газовой котельной обеспечит более 30 тыс. южно-сахалинских абонентов качественным теплоснабжением
Выбор редакции
- 10:04 Сегодня В СахОУНБ открылась уникальная выставка одной картины
- 09:27 Сегодня Фонд капремонта Сахалина напоминает: переоформляйте лицевой счёт после покупки квартиры
- 09:00 Сегодня «Сахалинские Акулы» в упорном матче уступили финалисту МХЛ
- 17:44 Вчера Сахалинцы завоевали 1 серебро и 3 бронзы на чемпионате России по стрельбе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?