Начальник почтового отделения в Амурской области украла из кассы почти миллион
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Начальницу почтового отделения в Амурской области осудили за хищение 740 тысяч рублей. Женщина брала средства из кассы и гасила ими свои кредиты. За присвоение ее наказали условным сроком, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу судов Амурской области.
Женщина заняла должность руководителя почтового отделения в Ромнах в сентябре 2024 года. Она подписала договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Однако с первого дня работы начала систематически брать деньги из кассы.
В итоге присвоила более 739 тысяч рублей. Эти деньги она тратила на личные нужды — погашение кредитов и покупки для ребенка. Чтобы скрыть недостачу, она уговорила родственника своего супруга взять на себя кредиты и временно пополнить кассу перед проверками.
«У меня возникли финансовые трудности, не хватало денег. Я брала деньги из кассы и вкладывала их обратно с зарплаты, доступ к деньгам сильно выручал и постепенно «затягивал». Когда приехала проверка, обнаружилась недостача», - приводит показания фигурантки пресс-служба судов.
В итоге женщине дали два года условно с испытательным сроком в полтора года. Также с нее взыскали сумму ущерба.
