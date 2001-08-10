Тихоокеанское
Суд назначил курильчанину полтора года колонии за повторное вождение в пьяном виде
08:50, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Автомобиль полностью сгорел на трассе Южно-Сахалинск - Оха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером в Долинском районе на трассе "Южно-Сахалинск - Оха" полностью сгорел легковой автомобиль. Пожарным потребовалось менее получаса, чтобы справиться с открытым огнем, и, к счастью, в происшествии никто не пострадал.

Возгорание на 44-м километре автодороги зафиксировали в 20:09. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном МЧС, уже через три минуты, в 20:12, первый расчет прибыл к месту вызова. К тому моменту легковой автомобиль был полностью охвачен пламенем. Спасатели немедленно приступили к ликвидации пожара.

Специалисты локализовали огонь на площади 4 квадратных метра, а к 20:38 полностью его потушили. Для ликвидации происшествия пожарно-спасательная служба Сахалинской области привлекла четырех сотрудников и одну единицу техники. Причины возгорания автомобиля предстоит установить дознавателям.

