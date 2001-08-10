Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2025
Сейчас 12:30
82,34|96,57
Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 12 пьяных водителей
11:33, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине два человека погибли в результате опрокидывания автомобиля

На Сахалине два человека погибли в результате опрокидывания автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два человека погибли в результате опрокидывания автомобиля на трассе Южно-Сахалинск - Оха в Макаровском районе. Авария произошла рано утром 6 сентября, когда водитель, не имевший права управления, попытался скрыться от сотрудников полиции и не справился с управлением.

Инцидент произошел в 01:33 на 219-м километре автодороги. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Toyota Mark II, который не был зарегистрирован в установленном порядке, двигался в северном направлении. Когда полицейские потребовали остановиться, мужчина попытался скрыться, потерял контроль над автомобилем и совершил опрокидывание.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, в результате ДТП водитель и 35-летний пассажир скончались на месте происшествия. Еще один 37-летний пассажир получил травмы.

Все находившиеся в автомобиле не были пристегнуты ремнями безопасности. По данным правоохранительных органов, водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за оставление места ДТП, управление транспортным средством в состоянии опьянения и driving без прав. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    В какую сторону изменился Южно-Сахалинск за последние 10 лет?