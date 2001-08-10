Пожарные Углегорска ликвидировали возгорание хозяйственных построек в селе Соболево

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные Углегорского района оперативно ликвидировали возгорание хозяйственных построек в селе Соболево. На тушение огня, охватившего 65 квадратных метров, потребовалось около пяти часов.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ, сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу 18 августа в 18:31. Спасатели прибыли на место через 19 минут и сразу приступили к тушению открытого огня.

Расчёт отдельного поста пожарно-спасательной части №15 из Углегорска локализовал пожар к 19:27, а полностью ликвидировал его только к 00:02 следующего дня. В операции участвовали шесть пожарных и две единицы специальной техники.

К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты сейчас устанавливают причину возгорания. По предварительной информации, огонь уничтожил только хозяйственные постройки.