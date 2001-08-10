На берегу озера в Томари обнаружили тело 29-летней женщины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственные органы начали проверку по факту обнаружения тела 29-летней женщины на берегу озера Айнское в Томаринском районе. На данный момент следователи не нашли явных признаков насильственной смерти, но продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.
Как сообщает ТИА "Острова" в СУ СК РФ по Сахалинской области, сотрудники Углегорского межрайонного следственного отдела уже осмотрели место происшествия. Специалисты не обнаружили на теле погибшей видимых повреждений, которые могли бы указывать на преступление. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.
По словам представителей ведомства, после получения результатов экспертизы и завершения всех необходимых проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение. В настоящее время правоохранительные органы отрабатывают все возможные версии произошедшего.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня В Приморье подросток без прав устроил смертельную аварию
09:26 Сегодня Автоинспекторы на Сахалине за сутки пресекли 141 нарушение ПДД
10:09 Сегодня Мошенники похитили у жительниц Долинска почти 850 тысяч рублей
10:14 Сегодня Жительница Курильска открыто похитила смартфон с придомовой скамейки
17:42 7 Августа Фестиваль "Искусство Жизни" открывает третий сезон на Сахалине
10:15 8 Августа Сахалинский предприниматель похитил 21 миллион бюджетных средств
14:18 7 Августа Пассажиры раскрасили гигантскую карту России в аэропорту Южно-Сахалинска
15:11 7 Августа Южные районы Сахалина 8 августа ожидают сильные дожди
09:24 18 Июля Жители холмской пятиэтажки блокируют проведение капитального ремонта
17:30 18 Июля В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
09:09 1 Августа Предположительно пьяный водитель на Сахалине насмерть сбил 8-летнюю девочку
17:04 22 Июля В Аниве отец пытался спасти тонущего сына и погиб вместе с ним
Выбор редакции
- 15:15 Вчера Сахалинская библиотека отметила 78-летие праздничной программой
- 11:58 12 Августа Экспорт рыбы из Приморья и Сахалина за неделю вырос почти вчетверо
- 11:23 11 Августа В Южно-Сахалинске наградили активистов за вклад в развитие спорта
- 12:27 8 Августа В Южно-Сахалинске провели мастер-класс по нивхским орнаментам
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?