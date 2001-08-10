На берегу озера в Томари обнаружили тело 29-летней женщины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственные органы начали проверку по факту обнаружения тела 29-летней женщины на берегу озера Айнское в Томаринском районе. На данный момент следователи не нашли явных признаков насильственной смерти, но продолжают выяснять все обстоятельства трагедии.

Как сообщает ТИА "Острова" в СУ СК РФ по Сахалинской области, сотрудники Углегорского межрайонного следственного отдела уже осмотрели место происшествия. Специалисты не обнаружили на теле погибшей видимых повреждений, которые могли бы указывать на преступление. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По словам представителей ведомства, после получения результатов экспертизы и завершения всех необходимых проверочных мероприятий следователи примут процессуальное решение. В настоящее время правоохранительные органы отрабатывают все возможные версии произошедшего.