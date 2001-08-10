В Охе задержали мужчину за кражу имущества из незапертой квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Охе полиция задержала 64-летнего мужчину по подозрению в краже имущества из частной квартиры, оставленной без присмотра. Подозреваемый, ранее неоднократно судимый, проник в жилище в период с 1 по 21 мая 2025 года и похитил технику и мебель на общую сумму 60 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, заявление о пропаже имущества поступило от 37-летней местной жительницы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - 64-летнего жителя Южно-Сахалинска, который в тот период находился в гостях в Охе. Мужчина заметил, что одна из дверей в доме не заперта, воспользовался этим и проник внутрь. Из квартиры он вынес электросамокат, гироскутер, телевизор, систему домашнего кинотеатра, водонагреватель и двуспальную кровать, после чего перевёз всё похищенное к себе в квартиру.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ - кража с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба. Следствие избрало меру пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать элементарные меры безопасности: всегда запирать двери, не оставлять жилища без присмотра и сообщать о подозрительных лицах в правоохранительные органы. Расследование продолжается.