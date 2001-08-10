В Поронайске арестовали грузовик за долги в два миллиона рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске судебные приставы арестовали грузовой автомобиль стоимостью свыше 3 миллионов рублей для погашения долга в размере 2 миллионов рублей. Должник, житель города, систематически уклонялся от исполнения решения суда и не реагировал на требования пристава-исполнителя, что вынудило применить меры принудительного взыскания.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УФССП РФ по Сахалинской области, исполнительное производство было возбуждено по решению суда, обязывающему одного из жителей Поронайска вернуть денежные средства другому гражданину. Несмотря на наличие законного основания, должник не только не приступил к погашению задолженности, но и проигнорировал официальные требования о предоставлении сведений об имуществе, подлежащем аресту. В ответ на это пристав составил в его отношении административный протокол по части 1 статьи 17.14 КоАП РФ за нарушение законодательства об исполнительном производстве.
Назначенный штраф мужчина также не оплатил, что подтвердило его нежелание выполнять юридические обязательства. В связи с этим судебный пристав-исполнитель принял решение о принудительном аресте имущества. Был изъят грузовой автомобиль, принадлежащий должнику, чья предварительная рыночная стоимость превышает 3 миллиона рублей. Теперь транспортное средство передадут в Территориальное управление Росимущества в Сахалинской области для дальнейшей реализации. Средства от продажи пойдут на погашение долга в пользу взыскателя, а остаток - должнику, если таковой останется.
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