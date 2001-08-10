Корсаковский суд осудил троих сахалинцев за кражу жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковский городской суд вынес обвинительный приговор трем жительницам города за мошенничество с квартирой 75-летней пенсионерки и удовлетворил иск прокуратуры о восстановлении её имущественных прав. Преступницы похитили документы, подделали сделки купли-продажи и планировали продать чужую 3-комнатную квартиру.

Суд установил: в 2022 году 33-летняя организатор преступления решила завладеть жильем пенсионерки. Она вовлекла в схему подругу и её мать, внешне похожую на хозяйку квартиры. Злоумышленница проникла в жилище, украла паспорт и документы на собственность.

Далее обвиняемая использовала похищенные бумаги, представив сообщницу как владелицу недвижимости. Она оформила квартиру сначала на знакомого, затем на бывшего супруга. Соучастницы планировали разделить выручку после продажи жилья. Потерпевшая обнаружила мошенничество лишь при проверке коммунальных платежей, где сотрудники УК указали на нового «собственника».

Суд назначил организатору 3 года 8 месяцев колонии, её подруге — 3 года 6 месяцев общего режима. Однако обе получили отсрочку до достижения детьми 14 лет: у первой — трое несовершеннолетних, у второй — один ребенок. Третьей участнице (матери подруги) с учетом возраста и здоровья суд дал 3 года условно с испытательным сроком 2,5 года. Как рассказали ТИА "Острова" в ркгиональной прокуратур, суд полностью поддержал иск о защите прав потерпевшей.

В рамках отдельного производства суд признал юридически ничтожными все сделки с квартирой. Договоры купли-продажи утратили силу, что гарантирует пенсионерке возврат жилья.