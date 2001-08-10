Микроавтобус загорелся на трассе Южно-Сахалинск – Оха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 июля на 158 километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха произошло ЧП - микроавтобус Toyota Hiace загорелся во время движения. К счастью, водитель и пассажиры успели самостоятельно покинуть транспортное средство до того, как огонь полностью охватил автомобиль.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", возгорание началось в моторном отсеке микроавтобуса. Диспетчер Поронайского пожарно-спасательного отряда получил информацию о происшествии в 20:04, а уже через 18 минут на место прибыл расчет ПСЧ №26 из Макарова.

Пожарные оперативно справились с огнем и ликвидировали последствия возгорания. После тщательной проверки и подтверждения отсутствия угрозы для окружающих, спасатели вернулись в подразделение. В результате происшествия никто не пострадал - все находившиеся в микроавтобусе люди успели вовремя эвакуироваться.