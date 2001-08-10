Суд взыскал с дроппера 450 тысяч рублей за мошенничество против пожилого охинца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Охинская городская прокуратура добилась в суде взыскания более 450 тысяч рублей с "дроппера", чей счет использовали мошенники для хищения сбережений 73-летнего жителя Охи. Новоусманский районный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск прокуратуры о возврате неосновательного обогащения и процентов.

Летом 2023 года пожилой мужчина из Охи стал жертвой преступников, действовавших по схеме "ложного банковского перевода". Злоумышленники убедили его перевести 350 тысяч рублей, якобы для защиты сберегательного счета от хищения. Как сообщает ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, следствие установило, что деньги потерпевшего поступили на банковский счет жителя Воронежской области. Этот человек выступил в роли "дроппера" – предоставил мошенникам свои реквизиты для приема и вывода незаконно полученных средств.

Охинский прокурор подготовил и направил в суд иск. Он требовал взыскать с дроппера сумму неосновательного обогащения (350 тыс. рублей) и значительные проценты за пользование чужими денежными средствами. Новоусманский районный суд рассмотрел материалы дела и поддержал позицию прокуратуры в полном объеме, постановив взыскать с ответчика свыше 450 тысяч рублей.

Пока решение суда не вступило в законную силу. После вступления решения в силу начнется этап его фактического исполнения, направленный на полное восстановление нарушенных прав и возмещение ущерба потерпевшему пенсионеру.