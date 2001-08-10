Охинские пожарные трижды за сутки выезжали на тушение мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки пожарные Охи трижды выезжали на тушение возгораний мусора и строительных материалов. Во всех случаях спасателям удалось быстро локализовать и ликвидировать огонь, пострадавших нет.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе МЧС, первое возгорание произошло ночью в расселенной пятиэтажке на площади 12 квадратных метров. Пожарные прибыли через 10 минут после вызова и полностью потушили огонь за 15 минут.

Второй случай зафиксировали утром на улице 60 лет Октября, где загорелись опилки и балки крыши заброшенного дома. Четыре спасателя справились с огнем на площади 90 квадратных метров за 22 минуты.

Вечером того же дня пожарные снова выезжали на улицу 60 лет Октября, где горел строительный мусор. Как рассказали в МЧС, четыре сотрудника ликвидировали возгорание на пяти квадратных метрах за 19 минут. Во всех трех случаях обошлось без жертв и травм, а для тушения привлекали по одной единице спецтехники.