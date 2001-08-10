Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июля 2025
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10:42, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Охинские пожарные трижды за сутки выезжали на тушение мусора

Охинские пожарные трижды за сутки выезжали на тушение мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки пожарные Охи трижды выезжали на тушение возгораний мусора и строительных материалов. Во всех случаях спасателям удалось быстро локализовать и ликвидировать огонь, пострадавших нет.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе МЧС, первое возгорание произошло ночью в расселенной пятиэтажке на площади 12 квадратных метров. Пожарные прибыли через 10 минут после вызова и полностью потушили огонь за 15 минут.

Второй случай зафиксировали утром на улице 60 лет Октября, где загорелись опилки и балки крыши заброшенного дома. Четыре спасателя справились с огнем на площади 90 квадратных метров за 22 минуты.

Вечером того же дня пожарные снова выезжали на улицу 60 лет Октября, где горел строительный мусор. Как рассказали в МЧС, четыре сотрудника ликвидировали возгорание на пяти квадратных метрах за 19 минут. Во всех трех случаях обошлось без жертв и травм, а для тушения привлекали по одной единице спецтехники.

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