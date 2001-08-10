Житель Долинска подозревается в незаконной добычи водных биологических ресурсов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении жителя Долинска 1987 года рождения.

Выяснилось, что 20 мая этого года фигурант приехал на своем автомобиле на р. Лютога после чего используя запрещенное орудие лова – сачок и непромокаемый костюм, без лицензии на добычу водных биологических ресурсов в районе нереста, произвел незаконный вылов 307 экземпляров корюшки. Общий размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составил 16885 рублей.

В действиях фигуранта усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением запрещенных орудий.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.