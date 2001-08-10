Пожарные Анивы за 14 минут ликвидировали возгорание автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 мая 2025 года в Аниве произошел пожар, в результате которого полностью сгорел легковой автомобиль. Как сообщает ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам Го, ЧС и ПБ, пожарным удалось справиться с огнем за рекордные 14 минут, избежав жертв и распространения пламени на соседние объекты.
Сигнал о возгорании на улице Комсомольской, дом 28, поступил на диспетчерский пункт Анивского пожарно-спасательного отряда в 13:30. Уже через 7 минут, в 13:37, расчет пожарно-спасательной части №51 прибыл на место происшествия. Пожарные установили, что горит легковой автомобиль, площадь возгорания составила 6 квадратных метров, густой серый дым распространялся по ветру.
Расчет немедленно приступил к тушению. Им удалось локализовать открытое пламя к 13:40, а всего через четыре минуты, к 13:44, пожарные полностью ликвидировали возгорание. Убедившись, что тлеющие конструкции автомобиля больше не представляют угрозы, огнеборцы покинули место происшествия. На выезде работали 5 сотрудников МЧС и одна единица спецтехники. Специалисты пока не установили причину возгорания автомобиля, расследование продолжается.
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