Тихоокеанское
информационное агентство
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11:54, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине поезд сбил женщину, переходящую жд/пути

На Сахалине поезд сбил женщину, переходящую жд/пути

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Транспортная прокуратура сообщила подробности инцидента, произошедшего 22 мая около 16:32 на 411 километре пикета 1 перегона станций Победино – Смирных Дальневосточной железной дороги на территории Смирныховского района, пишет astv.ru.

 Пассажирским поездом Победино - Поронайск смертельно травмирована 69-летняя женщина. По предварительной информации, она переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

 Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также прокуратура контролирует ход проведения доследственной проверки Восточным МСУТ СК России.

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