На Сахалине за сутки зафиксировали одно ДТП с пострадавшим и сотни нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на дорогах Сахалина зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек. Одновременно сотрудники ГИБДД выявили 151 нарушение ПДД, включая задержание пьяного водителя и 13 человек, управлявших машинами без прав.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, среди зафиксированных нарушений - 11 случаев непристегнутых ремней безопасности, 14 водителей с незаконной тонировкой и двое - с неисправными глушителями. Также инспекторы составили протоколы на семерых автомобилистов, не оплативших штрафы в срок, и отправили на штрафстоянку семь машин.

Отдельно в ГИБДД отметили работу стационарных камер, которые за сутки зафиксировали 3783 нарушения. Чаще всего водители превышали скорость (3463 случая), а также выезжали на встречную полосу (56 нарушений) и игнорировали пешеходов на переходах (26 эпизодов).