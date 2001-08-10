Житель Корсакова потерял 50 тысяч рублей из-за телефонных мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 мая 2025 года в ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 46-летней женщины, проживающей в селе Дачное. Она рассказала, что накануне неизвестные мошенники обманом похитили у её 19-летнего сына 50 тысяч рублей, которые он получил в кредит.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, молодой человек стал жертвой хитроумной схемы. Он получил звонок от женщины, представившейся сотрудником военкомата, которая сообщила, что на его имя пришла посылка. Для её получения она попросила продиктовать код из смс-сообщения, и парень, не подозревая о подвохе, выполнил её просьбу.

После этого ему позвонил человек, который представился сотрудником "Роскомнадзора". Он утверждал, что ранее общался с мошенницей и предупреждал о возможных последствиях. Затем, общаясь с "сотрудником банка" через мессенджер, студента убедили перевести деньги со своей кредитной карты на "безопасный счёт", указанный по телефону.

Полицейские продолжают расследование данного инцидента, чтобы выявить и задержать злоумышленников.