В Южно-Сахалинске подростки купили автомобиль и промчались по улицам на его крыше

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске группа несовершеннолетних, не имеющих водительских прав и знаний Правил дорожного движения, приобрела автомобиль и устроила массовую поездку с серьезными нарушениями. Двое подростков даже находились на крыше движущегося транспортного средства, что создало угрозу не только их жизни, но и безопасности других участников дорожного движения.

Ситуация вызвала бурное обсуждение и привлекла внимание правоохранительных органов. Сотрудники Госавтоинспекции быстро отреагировали на поступившую информацию, остановили автомобиль и установили личности всех участников поездки. В результате были составлены административные материалы в отношении законных представителей несовершеннолетних.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту приобретения и использования автомобиля несовершеннолетними. Госавтоинспекция настоятельно напоминает о недопустимости допуска детей к управлению транспортными средствами и призывает родителей проявлять больше внимания к досугу своих детей. Подобные инциденты могут привести к трагическим последствиям, и ответственность за них несут не только сами подростки, но и их законные представители. Важно помнить, что безопасность на дорогах зависит от всех участников дорожного движения.