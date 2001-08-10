За выходные дни на Сахалине произошло пять аварий с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние дни на Сахалине произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали люди. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, сотрудники ГИБДД провели профилактические мероприятия, в ходе которых выявили 683 нарушения правил дорожного движения. Эти данные свидетельствуют о необходимости усиления контроля за соблюдением ПДД на территории региона.

В рамках профилактических мероприятий правоохранители задержали 44 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, 54 водителя были остановлены за отсутствие прав на управление автомобилем, либо за лишение таких прав по решению суда. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и снижение числа аварий на территории Сахалина.

Также Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности 22 водителя за выезд на встречную полосу. В дополнение, 8 водителей управляли незарегистрированными транспортными средствами, а 33 нарушили правила использования ремней безопасности. 62 водителя были остановлены за наличие "тонировки" на стеклах, а 32 - за нарушение правил перевозки детей. 27 водителей управляли автомобилями с техническими неисправностями, а 4 - не предоставили преимущество пешеходам. В результате работы инспекторов было составлено 40 административных материалов на водителей, не уплативших штрафы в установленный срок. На специализированную стоянку также задержали 44 автомобиля, что подчеркивает активность Госавтоинспекции в борьбе с нарушениями ПДД.