Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский филиал ФГБУ "Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции" выявил антибиотики группы хинолонов в партии куриных яиц, поступивших от производителя из Красноярского края. Исследования проводились по протоколу, составленному 16 апреля, и показали, что продукция не соответствует требованиям безопасности пищевой продукции.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе филиала Россельхознадзора, пробы яиц были отобраны государственным инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора в крупных гипермаркетах Южно-Сахалинска. Лабораторные испытания охватили 32 показателя качества и безопасности, в результате которых обнаружили высокое содержание остатков антибиотиков - ципрофлоксацина и энрофлоксацина. Уровень ципрофлоксацина превышал норматив в два раза, а энрофлоксацина - почти в три раза.

Данная продукция была признана несоответствующей требованиям Технического регламента "О безопасности пищевой продукции". Информация о выявленных нарушениях была внесена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии ФГИС ВетИС, а результаты исследований переданы в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия необходимых мер.

Специалисты филиала напоминают, что производители сельскохозяйственной продукции должны соблюдать сроки ожидания после применения антибиотиков для лечения животных и птиц, чтобы избежать загрязнения продукции. Этот случай стал первым выявлением нарушений при исследовании куриных яиц с начала текущего года.