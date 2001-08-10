Сахалинские росгвардейцы изъяли 17 единиц оружия за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления Росгвардии по Сахалинской области продолжают проверять соблюдение законодательства в сфере оборота оружия. За последнюю неделю они проверили 165 мест хранения оружия, выявили 10 нарушений и изъяли 7 единиц огнестрельного оружия. Основной проблемой остается несоблюдение владельцами сроков регистрации и перерегистрации оружия.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Управления Росгвардии, в Александровске-Сахалинске сотрудники ведомства аннулировали 6 разрешений на хранение и ношение оружия. Они изъяли 3 единицы гладкоствольного и 3 единицы нарезного оружия у жителя, которого привлекли к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Аналогичные меры приняли в Поронайске, где у охотников изъяли два ружья. Всего за неделю росгвардейцы изъяли 17 единиц оружия, а сахалинцы добровольно сдали 4 ружья и 20 патронов.

Росгвардия также рассмотрела 263 заявления о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Ведомство напоминает владельцам о необходимости соблюдать правила оборота оружия, особенно в период весенней охоты. Оружие следует транспортировать в чехлах или специальных футлярах, а при ношении - иметь при себе документы и разрешение. Хранение оружия и патронов должно исключать доступ посторонних лиц.