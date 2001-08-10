Тихоокеанское
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09:37, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские росгвардейцы изъяли 17 единиц оружия за неделю

Сахалинские росгвардейцы изъяли 17 единиц оружия за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления Росгвардии по Сахалинской области продолжают проверять соблюдение законодательства в сфере оборота оружия. За последнюю неделю они проверили 165 мест хранения оружия, выявили 10 нарушений и изъяли 7 единиц огнестрельного оружия. Основной проблемой остается несоблюдение владельцами сроков регистрации и перерегистрации оружия.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Управления Росгвардии, в Александровске-Сахалинске сотрудники ведомства аннулировали 6 разрешений на хранение и ношение оружия. Они изъяли 3 единицы гладкоствольного и 3 единицы нарезного оружия у жителя, которого привлекли к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Аналогичные меры приняли в Поронайске, где у охотников изъяли два ружья. Всего за неделю росгвардейцы изъяли 17 единиц оружия, а сахалинцы добровольно сдали 4 ружья и 20 патронов.

Росгвардия также рассмотрела 263 заявления о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Ведомство напоминает владельцам о необходимости соблюдать правила оборота оружия, особенно в период весенней охоты. Оружие следует транспортировать в чехлах или специальных футлярах, а при ношении - иметь при себе документы и разрешение. Хранение оружия и патронов должно исключать доступ посторонних лиц.

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