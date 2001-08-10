Сахалинский суд обязал Агентство лесного хозяйства провести рекультивацию земель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский городской суд удовлетворил иск природоохранного прокурора, обязав Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области провести рекультивацию земель лесного фонда, занятых Холмской городской свалкой. Как сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, суд апелляционной инстанции подтвердил это решение, оставив жалобу ответчика без удовлетворения.

Проблема возникла из-за того, что в ходе эксплуатации свалки твердые бытовые отходы выходили за границы отведенного участка, захватывая земли лесного фонда. Хотя эксплуатацию свалки прекратили в 2023 году, рекультивацию земель так и не провели. В декабре 2023 года природоохранная прокуратура зафиксировала, что отходы продолжали размещать на лесных участках, что стало основанием для судебного иска.

Природоохранный прокурор потребовал от Агентства лесного и охотничьего хозяйства восстановить нарушенные земли Холмского лесничества. Южно-Сахалинский городской суд поддержал это требование 25 июля 2024 года, но ответчик обжаловал решение. Однако 15 января 2025 года Сахалинский областной суд оставил решение первой инстанции в силе, подтвердив необходимость рекультивации.

Исполнение судебного решения теперь находится под контролем прокуратуры. Это дело подчеркивает важность соблюдения экологических норм и своевременного восстановления природных ресурсов, особенно в условиях растущего внимания к охране окружающей среды на Сахалине.