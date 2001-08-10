На Камчатке девушка без прав врезалась на автомобиле в пассажирский автобус

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В камчатском управлении Госавтоинспекции рассказали подробности о столкновении легкового автомобиля "Тойота-Королла" и пассажирского автобуса. В результате ДТП пострадали три человека, пишет ИА "Кам 24".

Утром в понедельник, 14 апреля, в микрорайоне Завойко Петропавловска-Камчатского легковая "Тойота" врезалась в рейсовый автобус.

В краевой ГАИ ИА "Кам 24" рассказали, что 19-летняя девушка, управлявшая "Тойотой", выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус, которым управлял 36-летний мужчина.

Девушка-водитель и 22-летний пассажир "Тойоты" получили тяжёлые травмы. Пострадавших увезли в реанимацию.

Пострадала также 34-летняя пассажирка автобуса. Медики назначили ей амбулаторное лечение.

Как выяснилось, предполагаемая виновница аварии не имеет водительских прав, машина не зарегистрирована в установленном порядке. Водитель и пассажир не были пристёгнуты ремнями безопасности.

В ГАИ добавили, что нарушительница понесёт ответственность за вождение без прав, отсутствие полиса ОСАГО, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Пострадавшего парня-пассажира накажут за не пристёгнутый ремень безопасности. "По всем этим нарушениям возбуждены административные дела", - уточнили в ведомстве.