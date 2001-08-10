Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние сутки на Сахалине не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции выявили 206 нарушений правил дорожного движения, включая случаи управления автомобилями в состоянии опьянения и без прав.
Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления транспортными средствами 6 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 16 человек оказались задержаны за управление автомобилями без прав или после лишения водительских удостоверений по решению суда.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 4 водителей за выезд на встречную полосу и 4 человек за управление незарегистрированными транспортными средствами. Еще 9 водителей нарушили правила использования ремней безопасности, а 29 человек управляли автомобилями с тонировкой на стеклах, не соответствующей нормам. Также инспекторы выявили 7 нарушений правил перевозки детей, 6 случаев управления автомобилями с техническими неисправностями и 1 случай, когда водитель не уступил дорогу пешеходу.
За неуплату административных штрафов в установленный срок инспекторы составили 6 материалов. В ходе рейдов сотрудники ГИБДД задержали и поместили на специализированную стоянку 9 автомобилей.
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