Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на Сахалине не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции выявили 206 нарушений правил дорожного движения, включая случаи управления автомобилями в состоянии опьянения и без прав.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления транспортными средствами 6 водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 16 человек оказались задержаны за управление автомобилями без прав или после лишения водительских удостоверений по решению суда.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 4 водителей за выезд на встречную полосу и 4 человек за управление незарегистрированными транспортными средствами. Еще 9 водителей нарушили правила использования ремней безопасности, а 29 человек управляли автомобилями с тонировкой на стеклах, не соответствующей нормам. Также инспекторы выявили 7 нарушений правил перевозки детей, 6 случаев управления автомобилями с техническими неисправностями и 1 случай, когда водитель не уступил дорогу пешеходу.

За неуплату административных штрафов в установленный срок инспекторы составили 6 материалов. В ходе рейдов сотрудники ГИБДД задержали и поместили на специализированную стоянку 9 автомобилей.