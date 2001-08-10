В Корсакове устанавливают виновных в падении ледяной глыбы на женщину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Корсакова начала масштабную проверку после того, как местная жительница получила травмы от упавшей с крыши глыбы льда. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту произошедшего инцидента.

Как стало известно ТИА "Острова", сотрудники прокуратуры тщательно изучают действия управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, у которого произошло происшествие. Особое внимание уделяется соблюдению норм содержания жилого фонда в зимний период. Проверяющие устанавливают, проводила ли организация регулярную очистку кровли от снега и наледи, а также оценивают качество выполнения этих работ при наличии документации.

По результатам проверки представители надзорного ведомства примут решение о необходимости внесения представлений или принятия иных мер реагирования. Сообщается, что ход расследования уголовного дела находится под постоянным контролем прокуратуры. Расследование продолжается, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего инцидента.