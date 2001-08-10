Сегодня под утро в Охе горела расселенная пятиэтажка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 13 марта, в 04:40 диспетчеру Охинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в расселенном пятиэтажном доме на ул. Советская, 2/3. Пожарный расчет прибыл через 5 минут. К моменту его прибытия горел мусор в одной из квартир на площади 6 квадратных метров, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В 05:06 возгорание было локализовано, а в 05:20 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 5 сотрудников и 1 единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.