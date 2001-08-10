Тихоокеанское
информационное агентство
13 Марта 2025
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10:03, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Тымовском районе произошла авария

В Тымовском районе произошла авария

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 12 марта 2025 года на 494 км. автодороги Южно-Сахалинск - Оха произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 40-летний водитель, управляя автомобилем "Acura MDX", двигаясь в западном направлении, выбрал небезопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с автомобилем "Toyota Mark II", движущимся во попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия 40-летний пассажир "Acura MDX" получил травмы.

Проводится проверка.

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