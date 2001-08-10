На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 марта 2025 года в районе 11 км автодороги Корсаков - Новиково произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

По предварительным данным, 27- летний водитель, не имея права управления транспортным средством, управляя автомобилем "Honda Fit" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Subaru Legacy".

В результате ДТП два пассажира автомобиля "Honda Fit" скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водитель и два пассажира "Honda Fit" и водитель "Subaru Legacy" получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализированы в медицинское учреждение.

Проводится проверка.