Тихоокеанское
информационное агентство
3 Февраля 2025
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09:40, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсакове ребенок неожиданно выскочил на дорогу и угодил под машину

В Корсакове ребенок неожиданно выскочил на дорогу и угодил под машину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 февраля 2025 года в 14 часов 28 минут в районе дома 21 по ул. Парковая г. Корсакова произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 40-летняя водитель, управляя автомобилем «Honda», совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, внезапно выбежавшего на проезжую часть из-за крытой площадки ТБО.

В результате ДТП 11-летний пешеход получил травмы.

Проводится проверка.

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