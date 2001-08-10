Тихоокеанское
информационное агентство
30 Января 2025
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10:05, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине сбили пешехода, идущего в темное время суток по центру дороги

На Сахалине сбили пешехода, идущего в темное время суток по центру дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 января 2025 года в 19 часов 40 минут на 34 км автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

По предварительным данным, 68-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Mark II», двигаясь со стороны Южно-Сахалинска в сторону Корсакова, совершил наезд на пешехода, двигающегося по центру проезжей части дороги в попутном направлении.

В результате ДТП 48-летний пешеход, не использовавший световозвращающие элементы, получил травмы.

Проводится проверка.

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