Тихоокеанское
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16:52, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На водителей в Приморье готовится облава

На водителей в Приморье готовится облава

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 24 по 26 января в Приморье Госавтоинспекция проведет рейды по выявлению нарушения ПДД, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю.

Так, в рамках рейда Госавтоинспекция выявит грубые нарушения ПДД: управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишёнными права управления, а также лицами, ранее не проходившими соответствующего обучения.

В профилактическом мероприятии будет задействовано максимальное число нарядов ДПС.

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