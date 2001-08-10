На водителей в Приморье готовится облава

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 24 по 26 января в Приморье Госавтоинспекция проведет рейды по выявлению нарушения ПДД, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Управления Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю.

Так, в рамках рейда Госавтоинспекция выявит грубые нарушения ПДД: управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишёнными права управления, а также лицами, ранее не проходившими соответствующего обучения.

В профилактическом мероприятии будет задействовано максимальное число нарядов ДПС.