В Поронайске пенсионер-водитель сбил ребенка на зебре и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 января 2025 года в 14 часов 37 минут в районе дома 84 по ул. Победы Поронайска произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 71-летний водитель, управляя пассажирским автобусом, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему пешеходу, в результате чего совершил на него наезд, после чего скрылся с места ДТП.

В результате ДТП 7-летнему пешеходу была оказана разовая медицинская помощь.

В последствии водитель был разыскан и установлен.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2. ст.12.27 КоАП РФ «Оставление водителем места ДТП», ответственность за которое предусматривает лишение права управления транспортными средствами от 1.5 до 2 лет или административный арест на срок до 15 суток. Также в отношении водителя возбуждено дело об АП по ст.12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам», которое влечет наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.