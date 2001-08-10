В Адо-Тымово потушили пожар в котельной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 января в 23:05 в диспетчерскую службу Тымовского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Адо-Тымово, на улице Дорожной, д. 1, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

Пожарные ПСЧ № 45 и ПСЧ № 44 прибыли на место в 23:09. Горела котельная, наблюдалось сильное задымление. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Пожар локализовали в 23:27, а в 01:47 полностью ликвидировали.

В тушении были задействовано 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

Пострадавших и погибших нет, причины пожара устанавливаются.