Тихоокеанское
информационное агентство
21 Января 2025
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Сахалинец дождался, когда его подруга заснет и угнал ее автомобиль
15:03, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец дождался, когда его подруга заснет и угнал ее автомобиль

Сахалинец дождался, когда его подруга заснет и угнал ее автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 39-летней местной жительницы по факту угона ее автомобиля, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили подозреваемого в данном преступлении 28-летнего жителя областного центра.

Как выяснили полицейские, фигурант распивал спиртные напитки у него дома вместе с заявительницей. Когда последняя уснула, мужчина забрал ключи от ее машины и поехал кататься по городу. Через некоторое время подозреваемый возвращался уже домой, но попал в ДТП и скрылся в Луговом. Когда потерпевшая обнаружила, что ее автомобиля нет на месте, она обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

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