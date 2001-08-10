Сахалинец дождался, когда его подруга заснет и угнал ее автомобиль
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 39-летней местной жительницы по факту угона ее автомобиля, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили подозреваемого в данном преступлении 28-летнего жителя областного центра.
Как выяснили полицейские, фигурант распивал спиртные напитки у него дома вместе с заявительницей. Когда последняя уснула, мужчина забрал ключи от ее машины и поехал кататься по городу. Через некоторое время подозреваемый возвращался уже домой, но попал в ДТП и скрылся в Луговом. Когда потерпевшая обнаружила, что ее автомобиля нет на месте, она обратилась за помощью в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
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