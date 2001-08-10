Сегодня утром в Правде горели мусорные баки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 января в 05:12 диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мусорных баков в с. Правда на ул. Советская, 21. Пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту его прибытия баки горели на площади 3 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 05:27, а в 05:56 полностью ликвидировано. В тушении участвовали два человека и единица техники противопожарной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.