Тихоокеанское
информационное агентство
12 Января 2025
Сейчас 19:49
101,91|105,05|66,91
В Южно-Сахалинске автоинспекция остановила угнанный автомобиль
14:31, 10 Января 2025 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Бомж на Сахалине ограбил у магазина покупательницу

Бомж на Сахалине ограбил у магазина покупательницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась местная жительница. Потерпевшая рассказала, что находилась в районе улицы Сахалинской, куда приехала за покупками, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Когда она уже шла к своей машине, то сумка, которая была у нее в руке, была приоткрыта. Внезапно к ней подошел неизвестный мужчина, который достал кошелек из сумки. Женщина попыталась оказать сопротивление и догнать злоумышленника, но тот скрылся с места преступления вместе с ее имуществом. Его добычей стали наличные в сумме 40 тысяч рублей, а также банковские карты и документы.

Полицейские, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили личность злоумышленника и задержали его. Оказалось, что фигурант ведет асоциальный образ жизни и не имеет постоянного места жительства.

Украденные деньги он успел потратить, а остальное содержимое кошелька выбросил за ненадобностью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Ведется следствие.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?