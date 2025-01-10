Бомж на Сахалине ограбил у магазина покупательницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась местная жительница. Потерпевшая рассказала, что находилась в районе улицы Сахалинской, куда приехала за покупками, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Когда она уже шла к своей машине, то сумка, которая была у нее в руке, была приоткрыта. Внезапно к ней подошел неизвестный мужчина, который достал кошелек из сумки. Женщина попыталась оказать сопротивление и догнать злоумышленника, но тот скрылся с места преступления вместе с ее имуществом. Его добычей стали наличные в сумме 40 тысяч рублей, а также банковские карты и документы.

Полицейские, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили личность злоумышленника и задержали его. Оказалось, что фигурант ведет асоциальный образ жизни и не имеет постоянного места жительства.

Украденные деньги он успел потратить, а остальное содержимое кошелька выбросил за ненадобностью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Ведется следствие.