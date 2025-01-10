Бомж на Сахалине ограбил у магазина покупательницу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась местная жительница. Потерпевшая рассказала, что находилась в районе улицы Сахалинской, куда приехала за покупками, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Когда она уже шла к своей машине, то сумка, которая была у нее в руке, была приоткрыта. Внезапно к ней подошел неизвестный мужчина, который достал кошелек из сумки. Женщина попыталась оказать сопротивление и догнать злоумышленника, но тот скрылся с места преступления вместе с ее имуществом. Его добычей стали наличные в сумме 40 тысяч рублей, а также банковские карты и документы.
Полицейские, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили личность злоумышленника и задержали его. Оказалось, что фигурант ведет асоциальный образ жизни и не имеет постоянного места жительства.
Украденные деньги он успел потратить, а остальное содержимое кошелька выбросил за ненадобностью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Ведется следствие.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 16:14 7 Января Правила выбора куриных крыльев для приготовления
12:24 9 Января Снайперы на Сахалине отрабатывают навыки стрельбы в условиях плохой видимости
10:26 9 Января В населённых пунктах Долинского и Углегорского районов восстановили электроснабжение, нарушенное циклоном
09:53 9 Января За три дня на Сахалине произошло всего одно ДТП
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
- 00:59 21 Декабря Вулканы острова Сахалин
- 02:02 17 Декабря Донские маршруты: захватывающие речные круизы из Ростова
Выбор редакции
- 12:18 10 Января Сахалинские полицейские помогали землякам в непогоду
- 12:36 28 Декабря Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА
- 10:56 28 Декабря На Сахалине подвели итоги онлайн-викторины "Время выбирать"
- 14:12 27 Декабря В Чехов-центре дарят книги маленьким зрителям
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?