Сахалинские полицейские помогали землякам в непогоду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе накануне бушевала сильная метель. Снегопад засыпал дороги и дворы - некоторые сахалинцы сообщали, что их автомобили буквально утонули в сугробах, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
На утро 9 января из-за сильного ветра, снегопада и плохой видимости были закрыты шесть участков дорог, включая федеральные трассы.
В разгар непогоды сахалинские полицейские работали в усиленном режиме. Островные стражи порядка помогали горожанам и автолюбителям, оказавшимся в снежном плену.
В островном регионе и сейчас продолжают ликвидировать последствия непогоды - только за ночь на полигоны Южно-Сахалинска вывезли больше двух тысяч самосвалов снега.
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