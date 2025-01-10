Тихоокеанское
информационное агентство
12 Января 2025
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В Южно-Сахалинске автоинспекция остановила угнанный автомобиль
12:18, 10 Января 2025 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские полицейские помогали землякам в непогоду

Сахалинские полицейские помогали землякам в непогоду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островном регионе накануне бушевала сильная метель. Снегопад засыпал дороги и дворы - некоторые сахалинцы сообщали, что их автомобили буквально утонули в сугробах, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

На утро 9 января из-за сильного ветра, снегопада и плохой видимости были закрыты шесть участков дорог, включая федеральные трассы.

В разгар непогоды сахалинские полицейские работали в усиленном режиме. Островные стражи порядка помогали горожанам и автолюбителям, оказавшимся в снежном плену.

В островном регионе и сейчас продолжают ликвидировать последствия непогоды - только за ночь на полигоны Южно-Сахалинска вывезли больше двух тысяч самосвалов снега.

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