Тихоокеанское
информационное агентство
10 Января 2025
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15:56, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Работники Невельской городской прокуратуры выехали на место пожара

Работники Невельской городской прокуратуры выехали на место пожара

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках организованных проверочных мероприятий по факту возгорания крыши многоквартирного дома работниками Невельской городской прокуратуры проведена встреча с гражданами, пострадавшими в результате пожара, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Жителям оказана правовая помощь, разъяснено о возможности обращения в Невельскую городскую прокуратуру по вопросам нарушения их прав.

Проведена встреча с одной из жительниц пострадавшего дома, имеющей заболевание опорно-двигательно системы, организовано надзорное сопровождение дальнейшего процесса прохождения её реабилитации.

Осуществлен выезд на место возгорания, в целях координации деятельности уполномоченных ведомств и организаций в ликвидации последствий пожара.

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