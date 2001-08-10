Работники Невельской городской прокуратуры выехали на место пожара
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках организованных проверочных мероприятий по факту возгорания крыши многоквартирного дома работниками Невельской городской прокуратуры проведена встреча с гражданами, пострадавшими в результате пожара, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Жителям оказана правовая помощь, разъяснено о возможности обращения в Невельскую городскую прокуратуру по вопросам нарушения их прав.
Проведена встреча с одной из жительниц пострадавшего дома, имеющей заболевание опорно-двигательно системы, организовано надзорное сопровождение дальнейшего процесса прохождения её реабилитации.
Осуществлен выезд на место возгорания, в целях координации деятельности уполномоченных ведомств и организаций в ликвидации последствий пожара.
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